الزرفي: حرق القنصلية الايرانية “مؤامرة” ضد المتظاهرين

2019/11/28 | 14:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وصف النائب عن محافظة النجف عدنان الزرفي ،اليوم الخميس، حرق القنصلية الإيرانية في النجف بأنها “مؤامرة” ضد الاحتجاجات السلمية و ضد المتظاهرين الثوار الهدف منها خلط الأوراق و التأثير على قوة قرار النجف.هذا وأبلغت وزارة الخارجية الإيرانية ،اليوم الخميس، السفير العراقي لدى طهران رسميا احتجاجها الشديد على الهجوم الذي تعرضت له […]

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