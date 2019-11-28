2019/11/28 | 14:31 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد: يس عراق وصف النائب عن محافظة النجف عدنان الزرفي ،اليوم الخميس، حرق القنصلية الإيرانية في النجف بأنها “مؤامرة” ضد الاحتجاجات السلمية و ضد المتظاهرين الثوار الهدف منها خلط الأوراق و التأثير على قوة قرار النجف.
هذا وأبلغت وزارة الخارجية الإيرانية ،اليوم الخميس، السفير العراقي لدى طهران رسميا احتجاجها الشديد على الهجوم الذي تعرضت له […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي: حرق القنصلية الايرانية “مؤامرة” ضد المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هذا وأبلغت وزارة الخارجية الإيرانية ،اليوم الخميس، السفير العراقي لدى طهران رسميا احتجاجها الشديد على الهجوم الذي تعرضت له […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي: حرق القنصلية الايرانية “مؤامرة” ضد المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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