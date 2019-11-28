الاتصالات العراقية تنتقد سفارة أميركا: لا نقبل تدخلكم

2019/11/28 | 14:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت هيئة الاعلام والاتصالات على بيان السفارة الامريكية الذي انتقدت به حجب الانترنت واغلاق بعض القنوات الفضائية التي تدعو الى الفتنة....

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