وزير النفط: الاقليم سيشرع بتسليم 250 الف برميل يوميا للوزارة مطلع 2020

2019/11/28 | 14:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد وزير النفط ثامر الغضبان، ان اقليم كردستان سيشرع بتسليم شركة النفط الوطنية {سومو} ما لايقل عن 250 الف برميل يوميا مطلع العام القادم 2020.

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