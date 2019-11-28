2019/11/28 | 14:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، الخميس، بعد أن أفادت بيانات رسمية أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين ارتفعت بالمخالفة للتوقعات، مع بلوغ الإنتاج مستوى قياسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخزونات الولايات المتحدة تهبط باسعار النفط) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخزونات الولايات المتحدة تهبط باسعار النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).