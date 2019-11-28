النزاهة: توقيف مسؤولين في الديوانية بسبب قضايا رشوة

2019/11/28 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة، عن إصدار محكمة تحقيق الديوانية المختصة بالنظر بقضايا النزاهة قراراً بتوقيف عضو مجلس محافظة الديوانية.

وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة قرَّرت توقيف عضو مجلس محافظة الديوانية، الذي يشغل منصب أمين سر المجلس، في قضية تتعلق بتلقيه رشوة مقابل تسهيل إجراءات منح إجازة، لغرض إنشاء محطة وقود.

وأوضحت الهيئة أن محكمة تحقيق الديوانية المختصة بالنظر بقضايا النزاهة قررت أيضاً توقيف ثلاثة مسؤولين في مديرية بلدية الديوانية في القضية ذاتها، لتقاضيهم مبالغ مالية للموافقة على إنشاء المحطة..



مبينة ان المتهمين الموقوفين هم مسؤولو شعب الأملاك وتنظيم المدن والقانونية.

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