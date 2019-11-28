متظاهرون يسيطرون على طرق وعشرات الاصابات بحالات اختناق في البصرة

2019/11/28 | 14:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم الخميس، عن اصابة عدد من المتظاهرين في محافظة البصرة بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وقال المصدر لشفق نيوز ان مواجهات بين القوات الامنية والمتظاهرين في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، اسفرت عن عشرات الاصابات بحالات اختناق خلال محاولتها فض الاعتصام.

واشار المصدر الى اعتقال القوات الأمنية ثمانية متظاهرين، خلال الاحتجاجات، واستخدامها القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي.

ولفت الى ان المتظاهرين سيطروا على فلكة ماهر ثويني، والطرق المؤدية للمواقع النفطية بعد مواجهات استمرت لساعات مع القوات الامنية.

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