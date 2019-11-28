محافظ ذي قار: استقالتي ستكون رهن إشارة أبناء المحافظة إذا استمر الوضع على ما هو عليه

2019/11/28 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

قال محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الخميس (28 تشرين الثاني 2019)، إن استقالتي ستكون رهن إشارة أب...





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