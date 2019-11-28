ضياء الشكرجي - كردستان وتعديل الدستور وإقالة عبد المهدي

2019/11/28 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي ولو إن موقفي من القضية الكردية وأحزاب السلطة في الإقليم معروف للكثيرين، لكن لا بد من توضيحه كمقدمة للموضوع، في حال قرأ مقالتي من هو غير مطلع على موقفي من ذلك، فألخصه على شكل نقاط على النحو الآتي1. إني أؤمن بحق تقرير المصير للكرد، بما في ذلك حق الاستقلال في دولة ديمقراطية علمانية.وسبب هذا الموقف كوني لا أنظر للكرد في العراق على أساس نسبتهم من عموم الشعب العراقي، بل كجزء من أمة لها مقومات دولة ......

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