بارزاني يبلغ تركيا رفض اقليم كوردستان لتواجد الـpkk في سنجار وباقي المناطق

2019/11/28 | 14:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ جدد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الخميس موقف اقليم كوردستان من تواجد حزب العمال الكوردستاني في اراضي الاقليم والعراق.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية التركية مولود تشاوش اوغلو اليوم في انقرة ان "علاقتنا مع تركيا مهمة جدا"، مردفا بالقول نحن لا نؤيد تواجد حزب العمال الكوردستاني في سنجار والمناطق الاخرى".

من جهته اوغلو خلال المؤتمر ان "حزب العمال يشكل خطورة ايضا على الوضع في سوريا".

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