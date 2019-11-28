2019/11/28 | 14:50 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدخيلي: تصرف الفريق جميل الشمري وتفرده بالقرار أدى لسقوط عشرات المصابين من أبناء ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/28 | 14:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدخيلي: تصرف الفريق جميل الشمري وتفرده بالقرار أدى لسقوط عشرات المصابين من أبناء ذي قار) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدخيلي: تصرف الفريق جميل الشمري وتفرده بالقرار أدى لسقوط عشرات المصابين من أبناء ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).