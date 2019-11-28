رابطة المصارف الخاصة تختتم دورة «إختبارات الضغط»

2019/11/28 | 14:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اختتمت رابطة المصارف الخاصة العراقية ،الخميس، دورة "إختبارات الضغط" التي اقيمت بالتعاون مع البنك المركزي ومجموعة الجهود المشتركة ، في مقر الرابطة .

وشارك في الدورة، التي استمرت لمدة لخمسة أيام، 26 متدرباً مثلوا عدداً من المصارف الحكومية والخاصة.

واطلع المشاركون على احدث الطرق والانظمة المستخدمة في البرنامج التدريبي وضمن متطلبات وتوجيهات البنك المركزي للقطاع المصرفي .

وحصل المشاركون فيها على شهادة مشاركة من رابطة المصارف الخاصة العراقية والبنك المركزي العراقي ومجموعة الجهود المشتركة.

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