البورصة تنخفض في جلسة الخميس

2019/11/28 | 14:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

إنخفض مؤشر البورصة، الخميس، بنسبة 0.14%.

وجرى تداول 755,2 مليون سهم بقيمة 712,8 مليون دينار.

وشهدت الجلسة إنخفاض أسهم 8 شركات تقدمها مصرف اربيل بنسبة 16.67% و أسهم الخياطة الحديثة بنسبة 7.14%.

كما شهد المؤشر إرتفاع 7 أسهم أسهم مصرف العطاء بنسبة 15.38% وأسهم الصنائع العصرية بنسبة 11.11%.

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