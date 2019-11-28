المعنويات في منطقة اليورو تنتعش أكثر من المتوقع في نوفمبر

2019/11/28 | 14:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أفادت بيانات من المفوضية الأوروبية أن المعنويات الاقتصادية انتعشت بمنطقة اليورو بشكل فاق التوقعات في نوفمبر تشرين الثاني بفضل تنامي التفاؤل في قطاع الخدمات الهام وتحسن الثقة في قطاع الصناعة وبين المستهلكين.

وأظهر المسح الشهري للمفوضية أن المعنويات الاقتصادية في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفعت إلى 101.3 نقطة هذا الشهر من 100.8 في أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يفوق متوسط تقديرات رويترز الذي كان لاتفاع إلى 101 نقطة.

وارتفعت المعنويات في قطاع الخدمات، الذي يشكل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، إلى 9.3 من 9.0 في أكتوبر تشرين الأول، بينما تحسنت المعنويات في قطاع الصناعات التحويلية إلى -9.2 هذا الشهر من -9.5.

وزادت المعنويات بين المستهلكين إلى -7.2 من -7.6 وفي قطاع تجارة التجزئة إلى -0.2 من -0.9.

وأظهر مسح المفوضية أيضا أن توقعات التضخم بين المستهلكين هبطت في نوفمبر تشرين الثاني إلى 19.4 من 21.5 في أكتوبر تشرين الأول، لتبتعد عن متوسط 22.5 الذي ظلت عنده لفترة طويلة.

ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم أقل قليلا فحسب من اثنين بالمئة، لكن زيادة الأسعار دون ذلك الهدف بكثير منذ سنوات.

وقد يؤدي ارتفاع توقعات التضخم إلى نمو الأسعار أسرع في المستقبل.

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