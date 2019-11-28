محافظ بغداد يوقع الأوامر الديوانية لتحويل أكثر من «٥» آلاف أجر يومي إلى عقود

2019/11/28 | 14:56 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ طالب ضاحيوقع محافظ بغداد المهندس محمد العطا على الأوامر الديوانية لتحويل اكثر من ٥ آلاف موظف اجر يومي إلى عقود.وقال السيد المحافظ، ان « المشمولين بتلك العقود هي المديريات التي وظفت الأجراء اليوميين ابرزها الماء والمجاري والبلديات والشباب والرياضة وغيرها من الدوائر المرتبطة بالمحافظة»، موضحا بان «عددهم بلغ ٥ آلاف و٢٥ موظف».وأشار العطا، إلى ان « موظفي العقود يتمتعون باغلب الامتيازات التي يمتلكها موظف الملاك»، مبينا ان «عملية تحويلهم تمت وفقا لقرار مجلس الوزراء وسيتم رفع أسماؤهم الى وزارة المالية».ولفت المحافظ الى ان « دوائر المحافظة انجزت ايضا عملية توطين رواتبهم».

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