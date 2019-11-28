ثقب أسود جديد في

2019/11/28 | 15:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اكتشف علماء فلك ثقبا أسود عملاقا في الجانب الآخر من المجرة، مؤكدين أنهم لم يتصوروا وجود ثقوب بهذا الحجم في السابق.

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