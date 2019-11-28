عمليات بغداد تنفي استخدام العتاد الحي ضد المتظاهرين

2019/11/28 | 15:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، استخدام العتاد الحي ضد المتظاهرين وحتى المندسين.

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