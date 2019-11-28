القضاء الأعلى يوجه بتشديد إجراءات استيراد البضائع المهربة

2019/11/28 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مجلس القضاء الأعلى بتشديد الإجراءات بشأن عمليات تهريب واستيراد البضائع الأجنبية بشكل مخالف للقانون.

وقال المجلس في بيان، إن رئيس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بحث مع رئيس الهيئة التمييزية المختصة بقضايا الكمارك في محكمة التمييز الاتحادية، ورؤساء الادعاء العام والإشراف القضائي، بالإضافة إلى رئيس محكمة استئناف الرصافة، بحث سبل دعم وتشجيع المنتج الوطني.

وأكد المجتمعون على تفعيل القرارات التي تخص منع المنتجات الأجنبية التي تؤثر سلبا على المشاريع الصناعية المحلية وتشغيل الأيدي العاملة، وتوجيه المحاكم باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لعمليات تهريب البضائع المستوردة التي أصدر مجلس الوزراء قائمة بمنع استيرادها.

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