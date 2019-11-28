العراق: حظر تجوّل في الناصرية إثر مقتل 13 متظاهرا وإرسال قيادات عسكرية لحفظ النظام

2019/11/28 | 15:12 - المصدر: فرانس 24

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فرضت السلطات العراقية الخميس حظرا للتجوّل في مدينة الناصرية جنوب البلاد وأرسلت تعزيزات أمنية إثر مقتل 13 متظاهرا برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات مناهضة للحكومة.



وارتفعت حصيلة الضحايا في هذه المظاهرات التي يشهدها العراق منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر إلى أكثر من 360 قتيلا وأكثر من 15 ألف جريح.

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