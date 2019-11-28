2019/11/28 | 15:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب محافظ ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستبعاد قيادات أمنية تسببت بـ"سفك الدماء" في المحافظة.

وقال الدخيلي في بيان ورد لشفق نيوز "في الوقت الذي أكدنا ونؤكد بشرعية مطالب المتظاهرين السلميين منذ انطلاق الاحتجاجات وحتى اللحظة والوقوف مع مطالبهم الحقّة ودعواتنا المتكررة للاستقرار والحفاظ على ارواح وممتلاكات المواطنين في المحافظة، فاننا نؤشر على الاجراء الامني الذي اتخذ في محافظة ذي قار من قبل الفريق جميل الشمري والقيادات العسكرية ولم يكن بالتشاور مع الادارة المحلية او علمها وبتصرف انفرادي مع القيادات الامنية، وتسببه بإخلال الأمن بعد أن قطعنا شوطًا كبيرًا في التنسيق والتفاهم مع مجاميع المتظاهرين لمعالجة حالة قطع الشوارع والجسور واغلاق الدوائر الخدمية وغيرها".

واستدرك ان "الحملة التي تجري احداثها الدامية منذ فجر اليوم والى الان عرقلت جهود التهدئة، لاسيما بعد قرارنا المشترك مع قيادة الشرطة بسحب قوات مكافحة الشغب خارج أسوار مدينة الناصرية وعدم التصادم مع المتظاهرين، وعمدنا إلى تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية حفاظاً على السلم الأهلي، والسعي مع الخيرين من ابناء المحافظة لإنهاء مظاهر الحرق والتدمير وإجراء حملة تنظيف مشتركة واسعة، إلا أن تصرف الشمري وتفرده بالقرار أدى إلى سقوط عشرات المصابين من أبناء ذي قار".

وطالب "رئيس الوزراء باصدار الأوامر لايقاف هذه الحملة وإبعاد الفريق جميل الشمري والقيادات العسكرية في ادارة خلية الأزمة الخاصة بذي قار، وتشكيل لجان تحقيقية فورية وإدانة كل من تسبب بسفك الدماء، والسير باتجاه التهدئة وحماية المتظاهرين السلميين، والعمل على اعادة الحياة الى طبيعتها حفاظاً على ارواح المواطنين وسكان المحافظة، وإلا فستكون إستقالتي رهن إشارة أبناء مدينتي الأصلاء في حال استمرار الوضع على ماهو عليه، وكلنا امل بوعي جماهير ذي قار ومتظاهريها وحرصهم على مدينتهم وسلامتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملوحاً بالاستقالة.. محافظ ذي قار يطالب عبد المهدي باستبعاد قيادات تسببت بسفك الدماء) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملوحاً بالاستقالة.. محافظ ذي قار يطالب عبد المهدي باستبعاد قيادات تسببت بسفك الدماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).