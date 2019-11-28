التخطيط تعلن صرف أكثر من 414 مليار دينار دعماً لاستقرار نينوى واعمارها

2019/11/28 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الخميس (28 تشرين الثاني 2019)، عن صرف أكثر من 414 مليار دينار...





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