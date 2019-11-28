“بالفديو”.. الناصرية تشيع ضحايها بـ”بكاء وعويل” الامهات والمحافظ يحمل القادة الامنيين المسؤولية

2019/11/28 | 15:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق ودعت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ،اليوم الخميس، ضحاياها الذين سقطوا اثر مصادمات عنيفة مع قوات الامن منذ فجر اليوم.بكاء وعويل وحصلت “يس عراق” على مقطع فديو لذوي الشهداء وهن يبيكن اولادهن الذين سقطوا جراء الاحتجاجات.وافادت مصادر امنية، اليوم الخميس ان حصيلة المواجهات في محافظة ذي قار جنوبي […]

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