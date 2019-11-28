مدافع المنتخب الوطني: مباراة الامارات ليست سهلة ويجب ان نكون على قدر المسؤولية

2019/11/28 | 15:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدافع المنتخب الوطني، احمد إبراهيم، ان اسود الرافدين يجب ان يكونوا على قدر المسؤولية لتحقيق الفوز امام الامارات في الجولة الثانية من كأس الخليج

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