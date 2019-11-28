امانة بغداد: فتح المنفذ الذي يربط منطقة الدولعي بالطريق السريع

2019/11/28 | 15:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن فتح منفذ مغلق منذ سنة 2006 شمالي العاصمة.

وقالت الأمانة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، إن

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