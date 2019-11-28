رسميًا.. النسخة المقبلة لبطولة خليجي 25 في البصرة

2019/11/28 | 15:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الخميس، أن نظيره الخليجي وافق على استضافة البصرة لخليجي 25 المقبل عام 2021.وقال الاتحاد في بيان تلقته “يس عراق”، إن “رؤساء الاتحادات الخليجية وافقوا في الاجتماع الذي عقد اليوم على اقامة النسخة المقبلة من خليجي 25 في البصرة”.وكان وفد رسمي مؤلف من رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي […]

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