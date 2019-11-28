نبيل عودة - القصة القصيرة عند الأديب الفلسطيني نبيل عودة هل هي نوسطالجيا أم مجرد إشراقات؟

2019/11/28 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_عودة بقلم: علجية عيش(كاتبة جزائرية)شَخَّصَ الأديب نبيل عودة واقع القصة القصيرة في الأدب العربي و موقف النقاد منها، مقدما تجربته الإبداعية ورؤيته الخاصة للقصة القصيرة بعيدا عن كل النظريات والتنظير التي لا يراها الا دخيلة ومتطفلة على جوهر الإبداع، و كيف واجه مشاكل الإبداع في تجربته القصصية، كانت اللغة العربية المزدوجة والمرهقة في قيودها، جعلته يقتنع بالتحرر و الكتابة بحرية مطلقة، والإمسك بطر......

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