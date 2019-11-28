الشهداء النيابية: اضافة مواد وتعديل أخرى تبسط الاجراءات الادارية لقانون تعويض المتضررين

2019/11/28 | 15:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة الشهداء النيابية اليوم الخميس، اضافة مواد وتعديلات أخرى تبسط الاجراءات الادارية لقانون تعويض المتضررين.

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