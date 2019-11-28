دلشاد، طبيب مستقبلي واتخذ من الرياضة وسيلة لتحقيق حلمه

2019/11/28 | 15:26 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- تحسين الهسكاني التفوّق في الدراسة وفي كرة الطائرة ميّزتان أجتمعتا في دلشاد، الشاب الأيزيدي الطموح من قضاء سنجار/ مجمّع خانَصور، حيث واصل النجاح سنواتٍ عديدة ليصل إلى ما هو عليه الآن.البيئة التي عاش فيها عاش دلشاد في منطقة فقيرة وبيئة تكاد تكون عائقة في طريق نجاحه، كما هو الحال بالنسبة للعديد من …

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