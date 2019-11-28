الصليب الأحمر: نقل 128 أسيرا حوثيا من السعودية الى صنعاء

2019/11/28 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل مئة وثمانية وعشرين أسيرا حوثيا من السعودية الى صنعاء.

ورحبت اللجنة في تغريدة على موقع توتير، بنقل الاسرى في السعودية ضمن مبادرة للسلام، لمراعاة الاعتبارات الإنسانية من اجل عودة المحتجزين الى ديارهم.

وأعلن التحالف العربي في وقت سابق عن مبادرة للإفراج عن مئتي أسير من میلیشیا الحوثي، وفتح مطار صنعاء لنقل الجرحى للعلاج في الخارج بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

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