وزير الدفاع اليمني مخاطبًا دول العدوان: الحرب لم تبدأ بعد ونملك ما يردعكم

2019/11/28 | 15:53 - المصدر: العهد نيوز

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أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، اليوم الخميس، أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمتلك الأسلحة الإستراتيجية الرادعة للدفاع عن الوطن

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