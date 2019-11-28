اتحاد الكرة لـواع: واثقون من النجاح في تنظيم بطولة خليجي 25

2019/11/28 | 15:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل الاتحاد العراقي لكرة القدم على توفير جميع مستلزمات نجاح بطولة خليجي 25 التي ستقام في العراق.

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