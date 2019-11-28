السجن 3 سنوات لعضو في مجلس محافظة واسط طلب رشوة بـ100 ألف دولار

2019/11/28 | 15:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنح الكوت حكما بالحبس المشدد ثلاث سنوات بحق أحد اعضاء مجلس محافظة واسط.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان، إن عضو مجلس محافظة واسط هشام الزاملي أدين بطلب مبلغ مقداره مائة الف دولار اميركي ‏من احد المستثمرين كرشوة مقابل عدم عرقلة اجازته الاستثمارية، كون الأول رئيس لجنة ‏الاستثمار في مجلس محافظة واسط.

هذا وصدر الحكم استنادا لأحكام المادة ثلاثمئة وواحد وثلاثين من قانون العقوبات.

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