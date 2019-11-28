صلاح بدرالدين - حول وحدة الحركة الكردية السورية

2019/11/28 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صلاح_بدرالدين بادئ ذي بدئ ، لابد من توضيح بأن الأحزاب الكردية السورية ، التي تنطلق من مصالح الكرد السوريين قولا وعملا ، ولا تشكل امتدادا لمراكز وآيديولوجيات خارجية ، اختلفنا أو اتفقنا مع سياساتها ، فهي بشكل عام جزء من الحركة الوطنية الكردية ، ذات الطبيعة المتنوعة في مضمونها الاجتماعي ،من حيث المنشأ الطبقي ، والمصالح الذاتية ، والفكر والتوجه ، والتي تجتمع بنهاية الأمر على أهداف مشتركة ، وفي مجال المسؤولية عن الإ......

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