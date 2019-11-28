2019/11/28 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_حسن_محاجنة موجةٌ تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي ، تنحسرُ قليلا وترتد ، تقتبسُ أقوالاً لقادة ولّوا وتولوا الزمام لعقود طويلة ...أمثال صدام المجرم والقذافي اللص الكبير .يتباهى مرسلوها بأن صدام قد ضربَ إسرائيل بالصواريخ وعددها تسعة وثلاثون صاروخا ....ولو لم تُطح بنظامه ورأسه ، أمريكا اللعينة ، لحرّر فلسطين وأقام جنة الله على الأرض ..أما القذافي ، فله في "الطيب" نصيب ،إذ ينشرون له خطبا ألقاها ، وبها ت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#قاسم حسن محاجنة - تمخضّ الجبل ...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#قاسم حسن محاجنة - تمخضّ الجبل ...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).