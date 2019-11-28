2019/11/28 | 16:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق في ظل تصاعد مشهد الأحداث الأمنية في #بغداد والمحافظات الجنوبية على خلفية استمرار الاحتجاجات، هاجم مسلحون سجن #التسفيرات المركزي في منطقة #الفيصلية بمدينة #الموصل في ساعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القصة الكاملة لمحاولة هروب سجناء “الفيصلية” في الموصل) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القصة الكاملة لمحاولة هروب سجناء “الفيصلية” في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).