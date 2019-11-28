2019/11/28 | 16:02 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسابقة لجمال الخيول العربية في اربيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخيول العربية الأصيلة تختال بجمالها في كوردستان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخيول العربية الأصيلة تختال بجمالها في كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).