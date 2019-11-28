2019/11/28 | 16:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الخميس، عودة 91 لاجئاً عراقياً من تركيا إلى مناطق سكناهم في العراق....

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