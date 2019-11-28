أمين عام الاتحاد الخليجي: العراق يستحق استضافة النسخة المقبلة

2019/11/28 | 16:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد جاسم الرميحي الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي، أن العراق يستحق تنظيم بطولة خليجي 25، مشيرًا إلى أن الجمهور العراقي متعطش لاستضافة البطولات ويعشق كرة القدم.

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