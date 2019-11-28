2019/11/28 | 16:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال رئيس الوزراء المكلّف الحبيب الجملي، اليوم الخميس إنه لن يخضع لأي حزب بما فيه حركة النهضة، التي كلفته بتشكيل الحكومة، وإن الحركة ورئيسها يعلمان أنه لا يخضع للضغوطات وما اقتنع به هو ما سيكون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الحكومة التونسية المكلف: لن أخضع للنهضة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الحكومة التونسية المكلف: لن أخضع للنهضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).