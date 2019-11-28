فرض حظر تجوّل في الناصرية بجنوب العراق بعد مقتل 15 متظاهراً وخلاف بين المحافظ والشمّري

2019/11/28 | 16:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية (العراق)-(أ ف ب) – فرضت السلطات العراقية حظرا للتجوّل في مدينة الناصرية الواقعة بجنوب العراق الخميس بعد مقتل 15 متظاهرا بالرصاص في إطار الحملة الأمنية ضد المحتجين المناهضين للحكومة.ويأتي ذلك غداة قيام متظاهرين باضرام النار في القنصلية الايرانية في مدينة النجف الشيعية المقدسة.ويستمر إطلاق النار منذ الصباح الباكر في الناصرية وأدى الى […]

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