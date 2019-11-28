بعد سقوط نحو 22 شهيدًا.. عبد المهدي يسحب يد جميل الشمري من الملف الأمني في ذي قار

2019/11/28 | 16:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الخميس، بسحب يد الفريق الركن جميل الشمري بعد نحو 16 ساعة فقط من استلامه الملف الامني في محافظة ذي قار، سقط خلالها 22 قتيلا واكثر من 150 جريح.وأكد تلفزيون الناصرية في تقرير، إن “عبدالمهدي سحب يد الشمري من الملف الامني لمحافظة ذي قار”.ووصلت قوات أمنية […]

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