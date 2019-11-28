2019/11/28 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ائتلاف النصر يكذّب تصريحاً نقل عن العبادي بشأن المرجعية وأوضاع البلاد

يتبع ........





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ائتلاف النصر يكذّب تصريحاً نقل عن العبادي بشأن المرجعية وأوضاع البلاد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ائتلاف النصر يكذّب تصريحاً نقل عن العبادي بشأن المرجعية وأوضاع البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).