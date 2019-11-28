2019/11/28 | 16:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحاف للعهد: وزير الخارجية أعرب للجانب الإيراني عن أهمية العلاقة بين البلدين بعد حادث حرق القنصلية الإيرانية في النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/28 | 16:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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