نائبة تصف خلايا الأزمات لإدارة المحافظات بـ(القتل المشرعن)

2019/11/28 | 16:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذرت النائب عن كتلة سائرون النيابية انعام الخزاعي، اليوم الخميس، من محاولات تنصيب قادة عسكريين لإدارة "خلايا الازمات" في المحافظات وطالبت رئيس الجمهورية بالتدخل.

وأوضحت الخزاعي في بيان تلقته، "الغد برس" إنّ "الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية والتي منحت القادة العسكريين في عدد من المحافظات (صلاحيات استثنائية)"، مبينةً إن "هذا يعد انقلاباً مكشوفاً على (المادة ٣٧ اولاً وثانياً) من الدستور".

وبينت إنّ "صلاحيات القادة العسكريين يهدف إلى ضرب الحريات العامة وقتل مشرعن لأبناء الشعب باسم الإحكام العرفية ، او بمسميات فضفاضة لكن النتيجة واحدة وما حدث صباح اليوم من استشهاد وجرح المئات من أبناء مدينة الناصرية المنكوبة ومطالبة المحافظ بابعاد القائد العسكري عن مدن الناصرية يذكرنا بالمحافظات والمدن التي ما زالت متشحة بالآلام والمآسي المريرة خلال الانتفاضة الشعبانية".

وطالبت الخزاعي "رئيس الجمهورية باسم جميع ابناء الشعب العراقي بأن يتحرك بشكل عاجل لأيقاف محاولات اغتيال الدستور"، لافتةً إلى انه "اقسم وفق المادة ٦٧ منه على السهر على حمايته وضمان الالتزام به".

يذكر أن "تم تنصيب عدد من القادة العسكريين بمناصب إدارة خلية أزمة لها صلاحيات أمنية استثنائية لعدد من المحافظات مثل كربلاء والبصرة والناصرية وبابل و واسط مما أثار الذعر بين شرائح المجتمع العراقي المختلفة من ان تكون هذه الخطوة بداية الانزلاق نحو المجهول".

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