التخطيط تعلن صرف أكثر من 110 مليارات دينار لمحافظة ذي قار

2019/11/28 | 16:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الخميس، مصادقته على إطلاق صرف 110 مليارات و600 مليون دينار لتحسين واقع الخدمات في أقضية ونواحي وقرى محافظة ذي قار، وذلك بعد استكمال الحكومة المحلية لمتطلبات إدراج المشاريع.

واوضح الدليمي في بيان تلقته "الغد برس" ان "زيادة الكلف الكلية لبرنامج تنمية الأقاليم بمقدار 98 مليار و800 مليون دينار بهدف إنشاء نواظم وقناطر وسدود ترابية ومحطة بزل مع أعمال أخرى لمديرية الموارد المائية في مناطق الرفاعي، الطار، العكيكة، الفهود، سوق الشيوخ، وإنشاء مجمع مياه مع خط ناقل لتغطية مناطق صوب الشامية في قضاء الناصرية، وتجهيز محولات كهربائية وتأهيل وتطوير شبكات الكهرباء، بالإضافة إلى تأسيس شبكات كهرباء جديدة في أقضية ونواحي المحافظة وفقاً لأوليات المواطنين وحاجتهم".

وبين ان "مصادقته على مبلغ 11 مليار و800 مليون دينار ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة والبيئة بعد استكمال متطلبات إدراج المشاريع من قبل الجهات ذات العلاقة؛ لتنفيذ مشروع إنشاء مستشفى نسائية وأطفال سعة 300 سرير، وعدد من المشاريع الصحية في عموم المحافظة".

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