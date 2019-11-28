2019/11/28 | 16:23 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | عبد المهدي يسحب يد رئيس خلية الأزمة في ذي قار الفريق جميل الشمري على خلفية الأحداث الأخيرة

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