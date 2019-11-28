البارزاني من أنقرة: كردستان بوابة تجارية للعراق والاستقرار يخدم الجميع

2019/11/28 | 16:26 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، الخميس، أن كردستان بوابة تجارية للعراق، معتبراً أن الاستقرار يخدم الجميع، فيما اعرب عن امله بعودة اللاجئين السوريين الى ديارهم طواعية لا قسراً.

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