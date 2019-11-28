الكعبي يشدد على مراعاة التدقيق لاجراءات تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية

2019/11/28 | 16:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الخميس، على مراعاة التدقيق لإجراءات تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية.

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