الإتصالات تصدر بياناً بشأن أنباء قطع الأنترنت في العراق

2019/11/28 | 16:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الاتصالات، الخميس (28 تشرين الثاني 2019) توضيحا بشأن ما نشر عن نيتها قطع خدمة الانترنت في البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه: “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده نية وزارة الاتصالات قطع خدمة الإنترنت خلال الساعات القادمة وعليه تدعو وزارة الاتصالات كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى […]

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