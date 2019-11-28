ضبط كدس للعتاد بمنطقة زراعية في الحويجة

2019/11/28 | 16:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط كدس للعتاد بمنطقة زراعية في قضاء الحويجة.

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