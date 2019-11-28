هل العراق على أعتاب حربٍ أهلية؟

2019/11/28 | 16:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق حذر رئيس #الوزراء عادل عبدالمهدي، من أن انهيار النظام العام في البلاد سيؤدي إلى حدوث “صدام” أهلي خطير.وقال عبدالمهدي في كلمته أمام مجلس الوزراء ونشر […]

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